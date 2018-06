Tucanos avaliam que ministro ''se empolgou'' A opinião entre os tucanos foi a de que Nelson Jobim não quis mandar recado para a presidente Dilma Rousseff ao dizer: "Nós temos que ter também tolerância e compreensão com os idiotas, que são exatamente aqueles que escrevem para o esquecimento". Para os tucanos, Jobim se empolgou ao fazer um discurso de improviso na festa de Fernando Henrique. "Aí, começou a citar Nelson Rodrigues, e passou a filosofar. É como se quem cita Nelson Rodrigues estivesse absolvido em qualquer circunstância", disse um tucano. Quanto a FHC, a impressão que ele deixou entre aqueles com os quais conversou sobre o discurso do ministro foi a de que Jobim não escolheu o momento certo para fazer as suas observações.