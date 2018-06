Tucanos divergem sobre nome para liderar legenda A bancada do PSDB da Câmara Municipal de São Paulo começou ontem um cabo de guerra com o governador Geraldo Alckmin (PSDB), na tentativa de emplacar um vereador na presidência do diretório municipal do partido. Em café da manhã no Palácio dos Bandeirantes, com participação de 12 dos 13 vereadores tucanos, a bancada disse a Alckmin que buscará protagonizar a disputa e, em consequência, dar as cartas para as eleições municipais de 2012.