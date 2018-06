Tucanos não sabem como ''desconstruir'' a adversária

MINAS GERAIS

Torcida sob pagamento

Preparado para uma possível subida de Antonio Anastasia (PSDB), o comando da campanha de Hélio Costa (PMDB) ficou aliviado com a manutenção da ampla vantagem sobre o tucano, revelada pelo Datafolha. A estratégia de valorização da aliança com o presidente Lula e a superexposição do candidato a vice Patrus Ananias permanece. O PSDB investe na propaganda de rua. No debate da Band, havia 250 cabos eleitorais de Costa na porta da emissora e pelo menos o dobro de pessoas do lado tucano. "Não temos dinheiro para contratar mais gente", disse um peemedebista.

PERNAMBUCO

Fora de forma

Fazia 18 anos que o candidato do PMDB ao governo, Jarbas Vasconcelos, não participava de um debate eleitoral na TV. Em 1992, foi eleito prefeito de Recife, depois de romper com o PSB do atual governador Eduardo Campos, candidato à reeleição e favorito nas pesquisas.

BRASIL2

O candidato anti-Senado

Plínio de Arruda Sampaio surpreendeu até os companheiros do PSOL ao propor o fim do Senado. Esclareceu ser uma posição pessoal, não partidária.

RIO

"Falem mal, mas falem de mim"

Cesar Maia (DEM) agradeceu por ter sido citado "14 ou 15 vezes" no debate da Band. Na maioria das vezes, porém, foi atacado. Cobrado por eleitores pela "ausência" no confronto, Maia teve de explicar que disputa o Senado e não o governo.

SANTA CATARINA

Temer faz as contas

O presidente do PMDB e candidato a vice de Dilma Rousseff, Michel Temer, acredita ter freado o movimento pró-Serra no Estado. "Setenta por cento do partido está com Dilma", diz.