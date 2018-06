Tucanos querem módulos de 15 segundos no horário eleitoral O PSDB entrou com um requerimento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) comunicando a intenção de dividir em módulos de 15 segundos, em todos os blocos da programação no rádio e na TV, as inserções referentes à propaganda eleitoral para a Presidência da República. A horário eleitoral começou nesta terça-feira irá até 28 de setembro. Se houver segundo turno, será estendida até 27 de outubro. A opção da coligação PSDB/PFL baseia-se na instrução 107, aprovada pelo TSE. O artigo 8º da instrução prevê que os partidos políticos ou coligações podem escolher, dentro de um mesmo bloco, por dividir as inserções de 30 segundos em duas de 15 segundos cada uma. Outra possibilidade é agrupar as inserções em módulos de 60 segundos.