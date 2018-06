Tufi abre casa nos Jardins para desfile

A calma Rua Noruega, no Jardim Europa, foi invadida ontem por moças de óculos escuros, carros de reportagem e - como em qualquer concentração de pessoas na cidade - ambulantes. Foi lá, em sua própria casa, que o estilista Tufi Duek fez o desfile de sua grife, a Forum Tufi Duek. "A idéia era mostrar a intimidade, por isso quis fazer em casa", explicou o estilista. "Quase enlouqueci meu assessor com isso." As modelos de vestidos e botas de couro circularam por duas salas, o hall de entrada e os jardins do imenso sobrado da década de 40. Os móveis do que se tornou a sala de desfile foram guardados e, no andar de cima, foi montado o backstage - com camas e edredons brancos continuando por lá. Só o quarto do estilista não foi usado. "É uma honra poder trabalhar na casa dele", dizia a camareira Efigênia Dias, mais acostumada a trabalhar na Bienal do Ibirapuera, enquanto arrumava as modelos. Entravam a socialite Narcisa Tamborindeguy, a atriz Gisele Itiê, a apresentadora Adriane Galisteu e os vigias ficavam cada vez mais curiosos. "Ninguém me disse que festa é essa", reclamou Gerson Rocha, que há anos cuida da segurança da rua. "Passou um carro cheio de mulher bonita. Achei um pouco magras, mas eram lindas", completou o adestrador de cães Aluisio Ribeiro, que também trabalha na rua. Uma senhora que não quis se identificar disse que "ninguém dormiu" na noite passada por causa da montagem do desfile - ou da desmontagem da casa. Outra moradora da região, a estudante Adriana Scaff, estava mais preocupada com o trânsito. "Será que vai complicar aqui no fim do dia?" TRANQÜILIDADE Nada disso. Como todo desfile, o da casa de Tufi Duek demorou para começar, mas durou pouco. Meia hora após terminar, com a casa já praticamente vazia, poucos convidados ainda saboreavam o almoço servido pelo Buffet Fasano e a Rua Noruega voltava à tranqüilidade de sempre.