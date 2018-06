''Tuiteira'' que ofendeu nordestino é processada

A Justiça Federal de São Paulo acatou denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF-SP) e abriu processo contra a estudante de Direito paulista Mayara Penteado Petruso, que vai responder pelo crime de racismo.

Logo após o 2.º turno da eleição presidencial, Mayara postou no Twitter a mensagem "Nordestino não é gente. Faça um favor a São Paulo: mate um nordestino afogado". O Nordeste foi onde Dilma Rousseff abriu maior vantagem frente a José Serra.

Sem ter informações sobre a denúncia e a abertura de processo, a Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE) - que havia apresentado denúncia-crime contra Mayara no MPF-SP em 5 de novembro - entrou anteontem, também na Justiça Federal de São Paulo, com uma ação contra a estudante.

O presidente da OAB-PE, Henrique Mariano, tomou a decisão diante do que considerava "inércia" do MPF-SP. Só então soube que o processo fora aberto em 4 de maio. Segundo o MPF, o caso tramitou sigilosamente "para preservar o conteúdo das quebras de sigilo telemáticas necessárias para confirmar se o perfil realmente era atualizado por Mayara".