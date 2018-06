Tuma Júnior é afastado por 30 dias

De saída. Tuma Jr. deixa seu gabinete, depois de reunião com o ministro da Justiça, e diz que está ‘babando’ de vontade de depor à Comissão de Ética Pública

BRASÍLIA

O ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, decidiu na madrugada de ontem afastar por 30 dias o delegado Romeu Tuma Júnior do comando da Secretaria Nacional de Justiça. Informalmente, em conversas mantidas na tarde de ontem, o secretário disse que decidiu só "tirar férias" para se defender.

O secretário deixa o cargo uma semana após o Estado revelar suas ligações com Li Kwok Kwen, o Paulo Li, um dos líderes da máfia chinesa que está preso. A PF tem indícios que tornam Tuma Jr. suspeito de "tráfico de influência" e de "crimes contra administração pública".

Tuma Jr. disse ontem que está "babando" de vontade de depor ao Comissão de Ética Pública, mas ainda não marcou a data. Ele poderia fazer a defesa por escrito, mas adiantou que pretende conversar com o colegiado pessoalmente para, segundo ele, esclarecer todas as dúvidas.

Depois de relato minucioso da PF sobre os indícios acumulados contra Tuma Jr. e os assessores Paulo Mello e Luciano Barbosa, coletados ao longo de quatro operações ? Persona (2007), Trovão (2008), Wei Jin (2009) e Linha Cruzada (2009) ?, o Planalto abandonou politicamente o delegado (leia abaixo nota da P F).

Mais dois. Braço-direito do secretario, Mello foi exonerado do cargo de assessor especial e devolvido à PF. Chefe do Departamento de Estrangeiros, Luciano Pestana Barbosa também foi afastado por 30 dias.

Em uma série de reuniões na noite de segunda e madrugada de terça-feria, véspera do anúncio do seu afastamento, o governo combinou o script das "férias" com Tuma Jr. Apesar do discurso de que não pode condenar ninguém a priori, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esperava que Tuma Jr. tomasse a iniciativa de deixar o cargo, o que não ocorreu. Pior: o secretário resistiu a sair, sob alegação de que não cometeu nenhum crime.

A solução encontrada pelo Palácio do Planalto foi a da licença. O ministro Barreto convenceu Tuma Jr. de que, se nada ficar provado no inquérito da PF, a retomada de suas funções está assegurada. Na prática, a expectativa do governo é que ele não volte ao cargo.

No diagnóstico do Planalto, a manutenção de Tuma Jr. ? depois que a PF admitiu em nota "diversos indícios" sobre o envolvimento do secretário com a máfia chinesa e até a tentativa de relaxar a apreensão de US$ 160 mil, no aeroporto de Cumbica ?, poderia não apenas atingir o governo como respingar na campanha da presidenciável Dilma Rousseff (PT).

O cuidado para negociar a saída foi político. Motivo: Tuma Jr. é filho de Romeu Tuma (SP), ex-diretor-geral da PF e senador do PTB, partido dividido no apoio a Dilma e ao candidato do PSDB, José Serra. O governo fez de tudo para não melindrar o aliado.

Na TV. Até a entrevista de Tuma Jr. ao programa Brasil Urgente, de José Luiz Datena, ontem à tarde, foi combinada com auxiliares de Lula. O chefe de gabinete da Presidência, Gilberto Carvalho, passou o dia de ontem e a segunda-feira em reuniões. O ex-ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, foi consultado. A entrevista a Datena foi acertada previamente porque Tuma Jr. pediu ao governo um espaço para se defender. E achou que isso só seria possível num programa popular, sem questionamentos.

Para evitar a crise, Barreto tentou que a PF atestasse a inocência de Tuma Jr., sem conseguir. A PF divulgou nota afirmando que só depende de autorização judicial para apurar a prática, "em tese, de crime contra a administração pública". O teor da nota foi discutido desde a semana passada com Barreto, em reuniões tensas.

A saída de Tuma Jr. começou a ser negociada anteontem, num encontro que durou três horas, das 20h50 às 23h50, com Barreto. Depois, das 23h50 à 1h45, na madrugada de terça, Tuma Jr. reuniu-se com assessores. Ao sair, perto das 2 horas, o secretário já não garantiu que continuaria no cargo. "Vamos trabalhar, tem muito ladrão para a gente prender", disse, caminhando pelos corredores do ministério. "Estou trabalhando, crime organizado não tem hora. Eles não descansam, a gente também não pode descansar. Estamos trabalhando." / COLABOROU CAROL PIRES