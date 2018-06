Tumulto em fila de 15 mil para concurso de gari no Rio A abertura de inscrição para concurso público de gari da Comlurb, a companhia de limpeza urbana do Rio de Janeiro, causou muita confusão na fila com cerca de 15 mil candidatos. A fila começou no sábado no Sambódromo, no centro da cidade. As inscrições começaram hoje e a falta de organização causou o tumulto. Policiais do Batalhão de Choque tiveram que usar quatro bombas de efeito moral para tentar conter a confusão.