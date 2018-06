Tumulto entre torcedores deixa ao menos um ferido em SP

Por meio de nota à imprensa, a CPTM informou que uma torcedora foi baleada na perna por um disparo da arma de um dos agentes de segurança que trabalhava na dispersão do tumulto. Ela foi socorrida ao Pronto-Socorro (PS) do Hospital Parada de Taipas. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM), duas torcedoras teriam sido baleadas durante o tumulto.

Ainda conforme a PM, a arma do segurança foi apreendida e ele foi conduzido ao 46º Distrito Policial (Perus). A CPTM afirmou que vai apurar as circunstâncias da briga e a conduta dos seus agentes de segurança. De acordo com a companhia, os seguranças conseguiram evitar o total confronto entre as torcidas e seis torcedores foram encaminhados ao 46ºDP.

A reportagem entrou em contato com a delegacia na madrugada desta segunda-feira, 20, mas os plantonistas não forneceram mais detalhes sobre a ocorrência. Os times do São Paulo e do Santos jogaram no estádio do Morumbi na tarde deste domingo, 19.