Túnel de fuga descoberto no complexo Bangu Um túnel de seis metros de comprimento foi descoberto por agentes penitenciários nos fundos do Presídio Vicente Piragibe, no complexo de Bangu, penitenciária de segurança máxima. Os agentes faziam a ronda diária quando, por volta das 9 horas, desconfiaram de uma tampa de bueiro encostada na parede da cozinha. O túnel, que seria utilizado para a fuga de presos, já estava a três metros de atingir a rede de esgoto. Segundo Mário Teixeira, assessor do secretário de Justiça do Rio de Janeiro, não foram identificados os responsáveis pelo plano de fuga.