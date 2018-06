Túnel de Pinheiros em fase final Quase 2 anos após a abertura da cratera que matou 7 pessoas e destruiu parcialmente o poço de escavações da Estação Pinheiros, o Consórcio Via Amarela conclui amanhã a reconstrução do túnel por onde passarão os trens. Em janeiro, será finalizada a reconstrução do poço vertical.