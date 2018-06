Túnel em presídio dominado pelo PCC Um túnel de 10 metros, construído a 1,5 metro de profundidade, foi descoberto na tarde de ontem na Penitenciária 1 (P-1) de Tremembé, no Vale do Paraíba. O presídio, onde estão cerca de 1.500 detentos, é considerado reduto do Primeiro Comando da Capital (PCC).A Secretaria de Administração Penitenciária investiga o caso.