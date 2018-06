Túnel em São Paulo será interditado na 4ªF O túnel Tribunal da Justiça, no sentido Marginal-Ibirapuera, na zona sul da cidade de São Paulo, será interditado na próxima quarta-feira à noite para serviços de limpeza e manutenção geral, informa a CET-Companhia de Engenharia e Tráfego. A interdição, de responsabilidade da Secretaria de Infra-estrutura Urbana - Siurb, ocorrerá das 23h30 às 5 horas de quinta-feira. O tráfego da Av. Juscelino Kubtscheck com destino ao Ibirapuera será desviado do túnel pela ruas Doutor Renato Paes de Barros e Doutor Eduardo de Souza Aranha, seguindo por um trecho da Av. Santo Amaro e retornando ao itinerário original, na Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade. Técnicos da CET e "marronzinhos" provindenciarão o fechamento do túnel e farão o acompanhamento e monitoramento do trânsito pelas vias de desvio e áreas próximas.