Túnel perto do Carandiru era para fuga A Polícia Militar encontrou a entrada de um túnel que estava sendo escavado para permitir a fuga de presos da Penitenciária do Estado, no Complexo Penitenciário do Carandiru, na zona norte da capital paulista. A descoberta ocorreu durante revista feita pela polícia em casas da Rua Major Sampaio, travessa da Avenida Ataliba Leonel, onde nesta quinta-feira uma cratera se abriu no meio da rua. A Secretaria da Administração Penitenciária informou, inicialmente, que o buraco havia sido conseqüência do desmoronamento de uma galeria pluvial. Agora, revela que a galeria pode ter ruído por causa do túnel. Ainda de acordo com a secretaria, o buraco estava abandonado havia algum tempo, e o imóvel onde o túnel começou a ser escavado foi alugado pela proprietária no ano passado, mas os inquilinos o abandonaram em novembro, sem pagar aluguel ou entregar as chaves. PMs entraram na casa e encontraram a entrada do túnel, luvas, ferramentas para a escavação e lanternas. Segundo a polícia, os bandidos haviam cavado cerca de 30 metros na direção do presídio, mas desistiram de continuar por motivo ainda desconhecido. Cerca de 500 policiais militares do 3º Batalhão realizaram nesta sexta bloqueios em 20 pontos da zona sul de São Paulo, incluindo os bairros do Jabaquara e do Sacomã, entre outros. A operação começou às 16 e terminou às 19 horas. Além de buscar armas e drogas, a ação serviu de exercício prático para 280 alunas da PM que estão prestes a se formar.