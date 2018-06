Túnel Rebouças terá manutenção à noite A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo interdita o Túnel Fernando Vieira de Mello, conhecido como Túnel Rebouças, para serviços de manutenção e iluminação. O fechamento durará das 23 horas de hoje até as 5 horas de amanhã, no sentido bairro. Outra interdição ocorrerá, no mesmo horário, no dia 14, no sentido centro. O Complexo Viário Maria Maluf estará fechado hoje, no sentido Anchieta, das 23h30 às 5 horas.