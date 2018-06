Turbulência fere 26 em voo na rota entre Rio e Houston

Pelo menos 26 pessoas ficaram feridas, quatro delas gravemente, quando um avião da Continental Airlines enfrentou turbulência durante um voo que saiu do Rio de Janeiro com destino a Houston, nos Estados Unidos, informou nesta segunda-feira, 3, o Corpo de Bombeiros de Miami.

A aeronave fazia o voo 128 da Continental e viajava com 168 pessoas a bordo no momento da turbulência. Depois do incidente, o avião foi desviado para Miami, na Flórida, onde os feridos foram socorridos, disse Marc Henderson, um funcionário do aeroporto.

Elkin Sierra, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Miami-Dade, disse que 22 dos 26 feridos sofreram arranhões e batidas e passavam bem. Quatro vítimas sofreram lesões mais graves, disse ele, sem entrar em detalhes.

Kathleen Bergen, porta-voz da agência americana de aviação civil, disse que o avião pousou em Miami por volta das 5h30 locais desta segunda (6h30 em Brasília), cerca de uma hora depois de atravessar a zona de turbulência.

Telefone de emergência

A Continental Airlines divulgou nesta manhã um número de telefone para que os familiares dos passageiros consigam mais informações sobre o estado de saúde das vítimas. O contato pode ser feito pelos números 0800-621-3263 e 713- 324-5080, nos Estados Unidos. No Brasil, o número é o 0800-891-5257.

De acordo com a nota, a prioridade da empresa é a de prestar assistência aos passageiros e seus familiares.

Texto ampliado às 11h19 para acréscimo de informações.