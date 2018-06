Turbulências já respingam na base da Assembleia

Alguns parlamentares próximos ao governador se incomodaram com a nomeação do deputado federal Rodrigo Garcia (DEM) para a Secretaria do Desenvolvimento Social. A irritação se estende ao líder governista na Assembleia, Samuel Moreira (PSDB). Aliado do ex-governador José Serra, ele também apoiou a reeleição de Gilberto Kassab em 2008. Os deputados tucanos da capital também se ressentem do excesso de poder que lideranças do interior ganharam na gestão atual.