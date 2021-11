Turismo histórico no Recôncavo Baiano

A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem, já dizia Dorival Caymmi. Tem também encantos que poucos sabem não muito distante das praias e das boas energias de Salvador. Como Cachoeira, a 130 quilômetros da capital baiana. Motivos não faltam para conhecer a cidade considerada a mais representativa do período colonial do Recôncavo Baiano por estar bem preservada em seu conjunto arquitetônico. São prédios, casarões, igrejas e até uma ponte que remontam ao século 17. Sem contar as festas populares, patrimônio cultural do lugar. Por isso, a Continental Pneus escolheu Cachoeira como um dos destinos para uma agradável viagem de fim de semana.

Localizada à beira do Rio Paraguaçu, Cachoeira foi elevada em 1971 à categoria de Cidade Monumento Nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) por seu conjunto arquitetônico e paisagístico. Também é reconhecida como Cidade Heroica graças à sua participação nas batalhas pela independência do Brasil. Em 1822, dom Pedro I foi aclamado regente e defensor do Brasil na Casa de Câmara e Cadeia Pública de Cachoeira, sede do governo legal da província. A construção de 1712 abriga hoje a Câmara Municipal e tem uma galeria e um museu onde estão algumas das mais valiosas obras nacionais como o Primeiro passo para a Independência, de Antonio Parreiras, e o Retrato de D. Pedro II, de José Couto.

Cachoeira chegou a hospedar dom Pedro II, em 1858 e a Princesa Isabel e o Conde D’Eu, em 1885. Eles ficaram em um casarão onde atualmente está instalada a Fundação Hansen Bahia, que guarda milhares de obras do artista alemão Karl Heinz Hansen, que morou na Bahia entre os anos 1950 e 1960. Essas construções históricas estão abertas à visitação.

Uma ponte e muitas igrejas

As igrejas de Cachoeira também são o ponto alto. A de Nossa Senhora da Ajuda foi a primeira a ser erguida na cidade, em 1885, e guarda imagens dessa santa e também as de Santa Luzia, São Francisco, São Benedito, São Caetano e São Pedro.

De 1715 e em estilo barroco é o Conjunto da Ordem Terceira do Carmo, que inclui o convento e igreja Nossa Senhora do Carmo. A igreja é revestida de ouro com azulejos portugueses. As imagens de madeira são provenientes de Macau, antigo território luso na China. Atualmente, a construção do convento abriga uma pousada e um centro de convenções que sedia anualmente em outubro a Festa Internacional Literária de Cachoeira (Flica).

A igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, padroeira da cidade, é do século 18. Além de imagens, abriga quadros, o sacrário de prata e o maior conjunto de azulejos portugueses no Brasil.

A Imperial Ponte Dom Pedro II foi inaugurada em julho de 1885. Construída em ferro e lastros de madeira sobre o rio Paraguaçu, liga Cachoeira à vizinha São Félix, cidade igualmente histórica, onde são produzidos os melhores charutos do País. As festas populares religiosas também atraem muitos turistas a Cachoeira durante o ano em honra aos santos devotos dos cachoeirenses.

Para chegar a Cachoeira saia de Salvador pela rodovia BR-324, rode 59 km até a estadual BA-026 e siga por ela em mais 11 km até a cidade de Santo Amaro da Purificação. Depois de atravessar a cidade onde nasceu Caetano Veloso basta continuar pela BA-026 mais 40 km até Cachoeira.

