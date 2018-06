Turista alemão morre afogado em praia do Rio

O turista alemão Erwin Kohl, de 40 anos, morreu afogado na praia do Leme, zona sul do Rio, na manhã desta terça-feira, 18. A mulher dele, Carmem Mirela Bebe, de 32 anos, também se afogou mas foi salva por bombeiros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 10h30, os turistas estavam em uma pedra, no caminho dos pescadores, observando a paisagem, quando foram atingidos por uma onda e acabaram sendo arrastados. O casal foi resgatado de helicóptero. Kohl foi encaminhado ao quartel do Grupamento Marítimo de Copacabana, onde morreu. A mulher foi internada no Hospital Miguel Couto, na Gávea. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, ela sofreu ferimentos na perna e no braço, mas passa bem. O corpo do alemão foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). Ainda segundo os bombeiros, o banho de mar está proibido em toda a orla do Rio nesta terça-feira. Com o mar agitado, há muitas valas e ondas de cerca de dois metros de altura.