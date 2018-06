Turista americano é assaltado e agredido no Pelourinho

SALVADOR - Um torcedor norte-americano que veio a Salvador acompanhar a partida da seleção de seu país contra a Bélgica, na tarde desta terça-feira, 1º, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, foi assaltado e agredido, na madrugada desta terça, no Pelourinho. Abordado, segundo ele, por dois homens, Shane Alexander Berbre, de 24 anos, teve o smartphone roubado e sofreu cortes nas costas e no pescoço, causados por agressão com caco de vidro.

O turista foi atendido no Hospital Geral do Estado (HGE) e liberado no início da tarde desta terça. O suspeito de praticar o assalto e agredir o turista, Clécio dos Santos, de 22 anos, foi preso pouco depois do crime e encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), no Complexo Penitenciário da Mata Escura. O celular foi encontrado com o suspeito e devolvido à vítima. A Delegacia de Proteção ao Turista, onde o caso é investigado, diz que não há outros suspeitos para o crime.

O proprietário do Albergue São Jorge, no qual o turista estava hospedado desde domingo, André Oliveira, foi quem acionou a polícia e acompanhou o atendimento médico à vítima. De acordo com ele, Berbre veio a Salvador sozinho. O assalto ocorreu por volta das 3h30, quando o americano deixou o estabelecimento para tentar comprar cigarros na região. Ele teria sido atacado logo depois de sair do albergue, para onde foi levado de volta após receber alta médica.

Foi o segundo caso de assalto contra turistas norte-americanos que resultaram em ferimentos registrado no Centro Histórico de Salvador na última semana. Na manhã de sábado, Dennis Bradford, de 55 anos, teve o celular e dinheiro roubados, no bairro da Barroquinha, e, na tentativa de fugir do assaltante, que estava armado com uma faca, caiu e sofreu uma fratura no braço. O suspeito do crime, um adolescente de 16 anos, foi apreendido, mas os itens roubados ainda não foram recuperados.