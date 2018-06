Turista argentino é morto a tiros após assalto em SC

SÃO PAULO - Um turista argentino foi morto na madrugada desta terça-feira, 4, na praia de Canavieiras, em Florianópolis, Santa Catarina. Ele tentou impedir o roubo de seu veículo e foi baleado, falecendo na hora. Segundo a PM, os suspeitos e dois menores, já foram identificados e estão sendo procurados.

De acordo com a assessoria da PM, a vítima havia chegado, de automóvel, na cidade acompanhado da mulher, filhos, e uma amiga, sem um lugar para ficar. Enquanto os passageiros foram a um hotel procurar hospedagem, o turista foi à praia.

Quando voltava da areia, o argentino viu que havia alguém mexendo em seu veículo, que ele tinha deixado aberto e com a chave na ignição. Ele então lutou com o assaltante, que disparou três tiros, um deles acertou o rosto da vítima.

Os criminosos (três, segundo testemunhas) fugiram com o carro, com placa de Buenos Aires. A PM diz que por meio de relatos de quem viu o assassinato identificou um homem com passagem pela polícia e dois menores que já haviam sido internados.