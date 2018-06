Turista de 25 anos morre afogado na Ilha do Mel, no Paraná

SÃO PAULO- Um turista de 25 anos morreu afogado na Ilha do Mel, no litoral do Paraná, por volta das 15 horas desta terça-feira, 21, ao ser surpreendido pela maré alta quando saía da Gruta das Encantadas, na parte sul da ilha. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois colegas da vítima conseguiram nadar e sair da situação de risco, mas Anderson Rangel, que fazia parte de uma excursão, afundou e não foi mais avistado.

O helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar foi acionado para participar das buscas, que contou também com uma lancha do Corpo de Bombeiros, porém até o final do dia o corpo ainda não havia sido encontrado. As buscas serão retomadas na manhã de quarta-feira, 22.

Segundo os bombeiros, a região é sinalizada por bandeira preta, que indica que a área não é supervisionada por guarda-vidas, e o posto mais próximo encontra-se a cerca de 700 metros do local do acidente, na Praia do Mar de Fora.