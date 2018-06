Turista de SP morre atropelada em Maceió A aposentada paulista Cleonice Aleixo, de 60 anos, morreu anteontem à noite ao ser atropelada na Avenida Sílvio Vianna, à beira da praia, em Maceió. O motorista, o universitário José Amorim de Barros, de 22 anos, fugiu, mas foi detido horas depois, pagou fiança e foi liberado. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Segundo testemunhas, Cleonice, que mora em São Bernardo do Campo e estava na cidade com a família, atravessou a avenida para fugir de um tumulto entre moradores de rua.