Turista é morto ao reagir a assalto no Ceará O turista chileno Alex Ignácio Fineida Ramirez, de 23 anos, foi morto ao reagir a um assalto, ocorrido na madrugada deste domingo, 23, na praia de Canoa Quebrada, na cidade de Aracati, a 152 quilômetros de Fortaleza. Ramirez descansava na varanda da casa onde estava hospedado, quando foi abordado pelos assaltantes. Ao esboçar reação, levou três tiros no peito. O turista era de Santiago, no Chile, e passava férias no Ceará. O turista chegou a ser levado por moradores da região ao Hospital Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza, mas não resistiu e morreu no caminho. A polícia procura os assassinos. De acordo com testemunhas, eram três homens. Nenhum deles havia sido identificado até a tarde desta segunda-feira, 24.