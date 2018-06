Turista italiano é encontrado morto em rodovia de Alagoas

MACEIÓ - O turista italiano Roberto Puppo, de 42 anos, foi encontrado morto nesta quarta-feira à noite, 24, às margens da BR-424, no município de Satuba, a 21 quilômetros de Maceió. O corpo do italiano foi encontrado por populares, ainda sangrando e com várias marcas de balas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, esteve no local do corpo e fez os primeiros levantamentos sobre o caso.

Segundo o agente da PRF Lourenço, Roberto Puppo entrou no Brasil no dia 18 de novembro deste ano, com visto de turista. O corpo dele foi periciado por uma equipe de peritos do Instituto de Criminalística e depois levado para o Instituto Médico Legal Estácio de Lima (IML), onde aguarda a presença de familiares para ser sepultado.

Informações extraoficiais dão conta que Roberto Puppo, que é natural da província italiana de Bérgamo, havia alugado uma residência na Avenida Álvaro Otacílio, no bairro de Ponta Verde, onde morava desde que chegou a Maceió. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Alagoas, que ainda não sabe quais as motivações do crime e os autores dos disparos.