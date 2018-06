Turista italiano é morto durante assalto em Fortaleza

SÃO PAULO - O turista italiano Paparone Giosepe, de 52 anos, morreu com um tiro no tórax, após um assalto, no fim da noite deste domingo, 23, em Fortaleza, no Ceará.

Ele e outros dois italianos estavam trafegando pela Avenida Washington Soares, no bairro Edson Queiroz, quando o carro apresentou uma pane. Enquanto um mecânico consertava o veículo, duas pessoas, entre eles um menor de 17 anos, chegaram em uma bicicleta e anunciaram o assalto.

Após recolher os pertences dos turistas e do mecânico, entre eles três celulares e R$ 50,00, um dos ladrões atirou, acertando o tórax de Paparone, que não havia reagido, e fugiram. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Geral de Fortaleza, mas morreu após receber atendimento.

Segundo a delegada titular da Delegacia de Proteção ao Turista, Adriana Arruda, o italiano costumava passar férias no litoral cearense e pretendia construir uma casa de veraneio no Porto das Dunas, em Aquiraz.

Os suspeitos foram localizados pouco tempo depois do crime em uma favela próxima e confessaram o assassinato. A arma e os celulares não foram localizados. Paparone morava na Suíça e tinha passagem marcada para embarcar na noite de hoje.