Turista japonesa é agredida e sofre tentativa de estupro em Fortaleza

FORTALEZA - A japonesa Rika Yamane, de 39 anos, residente em Curitiba, foi assaltada, agredida e por pouco não foi estuprada, sexta-feira à noite, na Praia do Futuro, tradicional ponto turístico de Fortaleza.

O suspeito pela agressão foi preso ontem à noite, quando tentava cometer outro crime, ainda na Praia do Futuro. Os policiais contam que ele estava com um facão tentando assaltar um ônibus, quando foi detido e levado para o Segundo Distrito Policial, onde permanece preso.

Rika teve teve ferimentos no rosto e nos braços. Ela disse que foi atacada com uma paulada na cabeça e que levou vários socos na cara. "Ele tentou me estuprar. Me agarrou. Dei várias cotoveladas para que não me tocasse", relatou. Em Fortaleza desde quarta-feira, onde participava de um evento, Rika fazia turismo na Praia do Futuro.

De acordo com a polícia cearense, o suspeito disse em depoimento que praticava roubos para pagar dívidas com traficantes de drogas. Os pertences levados da turista japonesa foram recuperados e devolvidos.