Turista de Sorocaba morre após cair de brinquedo em parque aquático no Ceará

FORTALEZA - O turista de Sorocaba Ricardo José Hilário da Silva, de 43 anos, morreu no início da tarde desta segunda-feira, 16, ao cair do brinquedo Vainkará, inaugurado no fim de semana passado pelo Parque Aquático Beach Park, em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza.

+ Engavetamento em MG deixa 9 mortos e dezenas de feridos

Ricardo Hilário descia com um grupo de três amigos no brinquedo quando foi arremessado da boia e acabou batendo a cabeça no chão, tendo traumatismo craniano com morte imediata.

O Beach Park através de nota lamentou o acidente fatal: "O Beach Park Entretenimento confirma que foi registrado um acidente em uma das atrações do parque aquático na tarde desta segunda-feira, 16 de julho. A equipe de segurança aquática realizou o atendimento de forma imediata, mas infelizmente o visitante foi a óbito. O Beach Park lamenta profundamente o ocorrido e está dando todo o apoio, suporte e atenção para a família".

+ Incêndio atinge Pico do Jaraguá

A nota do Beach Park destaca que "após o acidente, o parque encerrou as atividades da atração, que só voltará a abrir após a apuração pericial que será realizada pelos órgãos competentes na investigação das causas do acidente. Em respeito a família, o parque não funcionará amanhã, dia 17 de julho".

A nota encerra afirmando que "o Beach Park reforça seu compromisso prioritário com a segurança e a integridade de seus visitantes e por isso realiza treinamentos com a equipe de segurança e de primeiros socorros diariamente".

O Vainkará é a 19ª atração do Beach Park e custou R$ 15 milhões. Ele tem 25 metros de altura com duas rampas que em trechos deixa as boias em posição praticamente vertical.

Morte

Essa não foi a primeira morte registrada nas dependências do parque. Em 2002, um garoto de 7 anos morreu afogado em uma das atrações do local. Em 2011, o Tribunal de Justiça do Ceará confirmou a condenação do Beach Park para pagamento de indenização à família. Parentes sustentaram que os instrutores não atenderam ao pedido de socorro da vítima e disseram que a ambulância teria demorado uma hora para chegar ao local depois que ele foi retirado da água. Na ação, o parque disse ter prestado o devido socorro e disse que o brinquedo não apresentava riscos aos usuários.