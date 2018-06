Turista paulista é assassinada em pousada em Ilhéus (BA)

SALVADOR - Uma turista natural de Angatuba, no Estado de São Paulo, foi assassinada na manhã desta quinta-feira, 26, no hotel Village Back Door, de Ilhéus, litoral sul da Bahia.

De acordo com a Delegacia de Proteção ao Turista de Ilhéus, que investiga o caso, dois homens armados invadiram o estabelecimento, pouco antes das 7 horas, renderam os recepcionistas e arrombaram dois quartos.

Depois de entrar no primeiro, que estava vazio, os homens entraram no apartamento em que estava a vítima, Maria Cecília de Abreu, de 58 anos, com uma amiga, Sandra Regina da Silva. Elas haviam chegado ao local no sábado e ficariam por uma semana. Maria Cecília levou três tiros e morreu no local. A amiga não ficou ferida.

Os criminosos fugiram, levando pertences encontrados nos quartos, com a ajuda de outros dois homens, que aguardavam em um carro vermelho do lado de fora do estabelecimento. A polícia faz buscas pela região para tentar localizar suspeitos do crime.

Os investigadores trabalham com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte) para o crime, mas não descartam a possibilidade de que tenha havido outras motivações para o homicídio.