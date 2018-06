Turista portuguesa morre em acidente de buggy em praia no Ceará

SÃO PAULO - Uma turista portuguesa morreu na madrugada desta quinta-feira, 28, em um acidente de buggy na praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati, no Ceará.

Segundo a polícia, Sônia da Costa, de 24 anos, e três turistas franceses - o marido, o enteado dela e a namorada do enteado -, depois de jantar em um restaurante local, decidiram ir até a praia. O grupo foi no buggy do marido de Sônia, que dirigia o veículo. O motorista perdeu o controle e capotou.

O casal tem casa na praia do litoral cearense e estava passando férias no local desde o último dia 18. Sônia foi arremessada para fora e sofreu uma fratura no pescoço. Ela chegou a ser encaminhada ao Hospital Municipal de Aracati, mas já chegou morta.

O motorista vai responder por homicídio culposo - quando não há intenção de matar. O corpo da turista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Fortaleza.