Turista russo é assassinado a tiros no Rio de Janeiro

Rio - Um turista russo de 17 anos foi achado morto a tiros, na manhã deste sábado, 28, às margens do Canal da Costa, no município de Maricá, na Região das Baixadas Litorâneas do Estado do Rio. Danshin Sergey Petrovich era estudante e passava férias no Brasil com mais quatro amigos e um professor. O grupo chegou ao país na última quinta-feira (28).

Peritos da Polícia Civil constataram que a vítima foi atingida por pelo menos três tiros. O corpo foi achado por moradores do bairro de Itaipuaçu, que acionaram a Polícia Militar. No bolso do rapaz foram encontrados um telefone celular, cigarros, isqueiro e o cartão de crédito dele.

Amigos contaram a investigadores da 82ª Delegacia de Polícia (Maricá) que, na noite dessa sexta-feira, 27, o grupo foi a um bar próximo à casa onde todos estavam hospedados em Itaipuaçu, na localidade conhecida como Recanto. Por volta das 23h, retornaram ao local. Ainda segundo os amigos, Petrovich teria saído novamente da casa, sem ninguém perceber.

A Embaixada da Rússia já foi comunicada do crime. O corpo de Petrovich foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Itaboraí, cidade vizinha à Maricá.