Turistas ficam longe das praias no feriado O tempo nublado foi o principal responsável pela baixa frequência de turistas na orla da Baixada Santista, hoje, primeiro dia do feriado prolongado de Finados. Mas quem foi até às praias, notadamente em Santos, São Vicente e Guarujá, preferiu ficar na areia para bronzear o corpo no mormaço. É que a água do mar, apesar de tranquila e própria para o banho de mar, estava muito fria, afugentando, dessa maneira os banhistas. Lizandra Donamore, a tenente que ontem comandava os trabalhos dos bombeiros, é uma das que atribui às condições climáticas o movimento fraco das praias, para um dia feriado : "no litoral norte está chovendo e aqui no centro o tempo está nublado", explicou, ressaltando que as cidades estão cheias de turistas. Uma constatação feita a partir do número de veículos nas estradas. Até às 15 horas, não foram registradas ocorrências nas praias paulistas. Até as 14 horas desceram rumo ao litoral 147 mil veículos e a expectativa da Ecovias é de que até domingo o número fique entre 180 mil e 240 mil carros.