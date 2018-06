Turistas inglesas têm liberdade negada O Tribunal de Justiça do Rio negou o pedido de liberdade provisória de duas turistas inglesas que tentaram registrar um falso roubo. Shanti Simone Andrews e Rebecca Claire Turner foram presas no dia 26. Elas afirmaram à polícia que teriam sido vítimas de roubo numa viagem a Foz de Iguaçu. O juiz Flávio Itabaiana Nicolau, titular da 27ª Vara Criminal do Rio, vai marcar a audiência delas para a semana que vem.