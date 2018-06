Turistas inglesas vão ficar livres, mas não podem deixar o Brasil

As turistas inglesas Shanti Andrews e Rebecca Turner, ambas de 23 anos, vão ficar em liberdade mas não podem deixar o Brasil. Os passaportes das duas inglesas estão retidos pela Justiça brasileira. Na quarta, as inglesas foram condenadas a 1 ano e 5 meses de prisão, mas a pena foi convertida e elas vão pagar com trabalhos comunitários.

As duas conseguiram o benefício da liberdade pois o "crime não foi cometido mediante grave violência à pessoa e, normalmente, não é crime punível com pena privativa de liberdade", segundo o TJ. Além dos trabalhos comunitários, elas vão ter que pagar uma multa de 26 salários mínimos.

A defesa de Shanti e Rebecca pode recorrer da decisão até a próxima segunda-feira, 24. As turistas responderam ao processo em liberdade, em virtude de liminar concedida no último dia 31, pelo Tribunal de Justiça do Rio.

Formadas em Direito, Rebecca e Shanti foram presas no dia 26 de julho, ao registrarem a ocorrência de um falso furto na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat). O objetivo era obter vantagem com o golpe do seguro.