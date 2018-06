Turistas participam de oferendas à Iemanjá A coincidência de uma das mais tradicionais festas do candomblé na Bahia, o dia de Iemanjá, a rainha das águas, cair no sábado de carnaval fez a alegria dos visitantes que estão em Salvador. O bairro boêmio do Rio Vermelho, principal palco das homenagens à orixá, estava repleto de turistas que assistiram e participaram das oferendas à Iemanjá.