Turistas perdem carteiras e abadás em assaltos em Salvador O carnaval começou mal para 17 turistas recém-chegados a Salvador: eles foram assaltados e perderam carteiras, celulares e abadás, que haviam comprado para sair em blocos carnavalescos. Foram dois ataques. O primeiro aconteceu na noite de ontem, quando nove estudantes de Cuiabá tiveram de entregar os abadás recém-comprados no Shopping Aeroclube Plaza a dois homens em uma motocicleta. O grupo, que está hospedado num condomínio na região metropolitana de Salvador, foi seguido pela dupla de ladrões até o shopping e foi rendido quando voltava para o Condomínio Villas do Atlântico. Na manhã de hoje, as vítimas foram oito turistas, cariocas e mineiros. Eles tinham acabado de desembarcar no aeroporto de Salvador e pegaram um microônibus para chegar ao centro da cidade, a cerca de 25 quilômetros do terminal. No Bairro de São Cristóvão, perto do aeroporto, dois bandidos entraram no veículo e, de armas em punho, anunciaram o assalto. Segundo a polícia, várias quadrilhas se organizam na cidade para atacar os visitantes nessa época do ano.