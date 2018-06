Turistas são assaltados a caminho do aeroporto no Rio Oito homens assaltaram seis pessoas que estavam a caminho do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na manhã deste sábado. As vítimas, quatro delas de Manaus, foram abordadas quando passavam sob o Viaduto da Perimetral, próximo ao Aeroporto Santos Dumont, no centro, e levadas até a Avenida Brasil, na zona norte, onde foram liberadas. Os criminosos, que usavam camisetas pretas com a inscrição "Operações Especiais", levaram dinheiro, cartões e celulares. Durante a semana, a polícia apreendeu quatro picapes S-10 modificadas para ficarem semelhantes a carros da Batalhão de Operações Especiais (Bope). Os veículos seriam usados numa invasão à Rocinha, nesse fim de semana.