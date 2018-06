Turistas são assaltados em quiosque no Leblon, no Rio

RIO - Dois turistas russos e dois brasileiros foram roubados por dois homens armados na noite dessa sexta-feira, 22, quando estavam no quiosque Bar da Cidade, no Posto 11, no Leblon, na zona sul do Rio. Bolsas, celulares, dinheiro e pertences das vítimas e todo o dinheiro do caixa do quiosque foram levados.

O caso foi registrado na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT). Os policiais buscam câmeras de segurança e testemunhas que possam ajudar na identificação e localização dos bandidos.