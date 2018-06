Turística, cidade atrai imigrantes vindos do PR e MG Brasileiros, em sua maioria mineiros e paranaenses, como Camila Campos Miranda, de 25 anos, e André Martins, também de 25, morto anteontem em Yarmouth, trabalham em casas de verão, hotéis, restaurantes e construção civil da região de Cape Cod, no Estado de Massachusetts. A cidade de Yarmouth, segundo o censo dos Estados Unidos, tem hoje mais de 24 mil habitantes, dos quais 1,5 mil são imigrantes. Desse total, um terço é originário da América Latina. A região fica a 1 hora e 30 minutos de Boston e a economia se sustenta com o movimento entre maio e setembro, verão nos Estados Unidos, quando americanos da capital de Massachusetts e de outros regiões do país vão passar férias em busca de altas temperaturas, nas praias do balneário. E os brasileiros trabalham nas residências de verão, em funções como a de André, que era pintor.