Tutty humor

Siga aquele cara! A molecada que há 11 anos pisou no saibro para seguir os passos de Gustavo Kuerten - na época garoto sensação de Roland Garros - deve estar completando maior idade justo agora que o ídolo virou mochileiro. Isso quer dizer o seguinte: toda uma geração de jovens tenistas frustrados com a dureza da coisa tem a chance de, sem abrir mão do sonho de infância, trocar a raquete por um saco de dormir. Quem quiser continuar na trilha do "manezinho de Floripa" terá de se preparar para viajar pela Europa, pontuando no circuito de albergues e pequenas pousadas, sem destino ou absolutamente nada para fazer. Os pais que sonhavam com o filhinho num Grand Slam não precisam se preocupar: Guga continua sendo um raro exemplo de brasileiro feliz. Está no mundo para se divertir, virou paradigma de felicidade até para quem não gosta de tênis. Tudo na vida desse rapaz é especial, a começar pela sogra. Isabel do Vôlei, cá pra nós, está à altura do genro. MERA COINCIDÊNCIA O perito George Sanguinetti, novo protagonista do caso Isabella, é a cara de Moe Howard, do seriado Os Três Patetas na TV. Não quer dizer, evidentemente, que sejam a mesma pessoa. Nem sequer uma terceira BOM DE COZINHA "Carlos Lamarca fazia umas Coquilles Saint-Jacques daqui, oh!" Dilma Rousseff, no Jô Papapipaulinho A fonoaudióloga de Inocêncio Oliveira está arrasada. O deputado voltou a gaguejar como nunca depois que pediu, enfim, a cassação do colega Paulinho da Força. Basta! Gilberto Kassab vai mandar proibir nevoeiros em São Paulo. Não ri, não! Quando o prefeito prometeu acabar com os outdoors na cidade, ninguém também o levou a sério. Minc, eu? Lula comparou Carlos Minc ao substituto de Pelé na Copa de 62. Amarildo não quer polemizar a respeito, mas acha que o presidente deve tê-lo confundido com Zagallo. Medida de tempo A gente percebe que está ficando velho quando lembra da época de ouro do Maksoud Plaza. O Washington Olivetto, por exemplo, ficou abalado quando se deu conta disso. Virou moda São Paulo ganhará nos próximos dias uma nova placa de trânsito: "Cuidado! Motoristas na contramão" Não é nada, não é nada... Ronaldo Fenômeno voltou de Paris com uma boa notícia: está tudo bem com seu joelho. O resto vai-se levando. Pega-pega A patrulha de patinete da Praça da Sé vai ganhar ainda neste ano o reforço de uma guarda montada em pula-pula. Os pivetes vão adorar.