TV Cultura demite apresentadora que fuma maconha A TV Cultura rescindiu, nesta segunda-feira, contrato com a apresentadora Soninha Francine, que comandava o programa RG. A causa foi o depoimento que ela concedeu à revista Época, na matéria de capa "Eu fumo maconha". Em nota, a emissora alega promover debates sobre assuntos relacionados com o uso de drogas. "Entretanto, não pode permitir a manifestação pública, por seus funcionários e colaboradores, de práticas atentatórias às leis vigentes no País." A apresentadora promete processar a revista.