TV Cultura mostra um retrato da babel paulistana A cidade de São Paulo tem mais nordestinos do que a Paraíba. Na cidade, pode-se encontrar pizza coberta com carne seca, sushis sendo preparados por cearenses, japoneses amantes de forró. É o que mostra a TV Cultura, emissora da Fundação Padre Anchieta, a partir de hoje em cinco reportagens especiais sobre a interferência cultural de vários povos em São Paulo. Através de personagens interessantes, as matérias mostram que nordestinos, italianos, japoneses, portugueses, árabes, cariocas, mineiros e gaúchos deixam sua marca na cidade: o sotaque, o modo de se vestir, os pratos típicos e a música. A série "Cara de São Paulo" vai ao ar até sexta-feira no telejornal Diário Paulista, às 19h, com pautas de Daniela Rocha, reportagem de Alex Gusmão e edição de Paulino Senra.