'TV Estadão' transmite visita do papa ao Brasil

A TV Estadão transmitirá ao vivo todos os passos do papa Francisco no Brasil, que chega ao País nesta segunda-feira, 22. No estúdio, especialistas analisarão o significado de cada evento.

Os repórteres José Maria Mayrink, que cobre a religião católica há 51 anos, e Jamil Chade, correspondente em Genebra, desvendarão os discursos, orações e gestos de Francisco. Haverá ainda a participação ao vivo de repórteres no Rio e em Aparecida.

O primeiro discurso do papa está previsto para as 17h desta segunda, no Palácio Guanabara, no Rio. Em seguida, Francisco receberá a visita da presidente Dilma Rousseff. De lá, segue para o Centro de Estudos do Sumaré, onde ficará hospedado.