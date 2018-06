TV Record promoverá debates eleitorais em setembro A TV Record definiu as datas para a realização de três debates eleitorais no primeiro turno do pleito de 2006. Segundo a assessoria de imprensa da emissora, no dia 4 de setembro, haverá dois debates: um com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo e outro com os que disputam o governo do Rio de Janeiro. Uma semana depois, no dia 11, será a vez do debate com os candidatos à Presidência da República. A Record destacou que, por enquanto, apenas foi definida a data dos debates. As negociações sobre o modelo e regras dos programas ainda será discutida com os representantes dos candidatos que participarem do evento. Além da Record, a TV Bandeirantes agendou, inicialmente, para 14 de agosto, um debate entre os presidenciáveis, um dia antes do início do horário eleitoral gratuito em rádio e TV. Este texto foi alterado às 16h10, com correção nas informações. A informação incorreta foi divulgada pela assessoria da TV Record.