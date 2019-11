Uber permitirá gravação de áudio para relato de problema durante viagem

SÃO PAULO - Passageiros e motoristas parceiros da Uber vão contar com novas ferramentas de segurança a partir dos próximos meses no Brasil e também em outros países do mundo, onde funciona o serviço de aplicativo de transporte particular. Em algumas localidades, como o Chile, já há projeto-piloto em andamento. Casos de violência chamam a atenção para a necessidade de investimentos constantes na área de segurança.

Entre as novidades, estão a possibilidade de gravar áudio durante a viagem e checagem de documentos de passageiros, no caso de pagamento em dinheiro.

"A habilidade de gravar áudio é uma das coisas mais importantes anunciadas. A gravação pode ajudar a nos dar mais clareza sobre o que aconteceu de errado durante uma viagem", disse Sachin Kansal, diretor global de produtos de segurança da Uber.

A gravação poderá ser feita por meio de um botão na central de segurança do aplicativo, antes e durante a viagem, em algumas regiões. O arquivo poderá ser enviado para a Uber. O conteúdo criptografado ficará armazenado no aparelho de quem efetuar a gravação, mas somente a empresa terá acesso, caso seja enviado o áudio. O material poderá, posteriormente, auxiliar autoridades em investigações.

"A Uber tem a chave da criptografia e só tem acesso ao conteúdo se o usuário ou o motorista enviar o áudio para a empresa", afirmou Kansal.

Para prevenir que pessoas mal intencionadas usem o aplicativo, o usuário que não tem adicionado meios de pagamentos digitais no seu app deverá submeter um documento de identificação, que terá as informações conferidas, antes da realização da viagem. O projeto-piloto do Doc Scan já está funcionando no Chile. Deve chegar ao Brasil no primeiro trimestre do ano que vem.

Outro recurso de segurança é a solicitação de senha (PIN), que ajudará o usuário a verificar sua viagem. Para ter certeza de que está entrando no carro certo, o usuário poderá optar por receber uma senha de quatro dígitos, que deve ser dita ao motorista para que ele consiga iniciar a viagem. Futuramente, o número recebido passará automaticamente pelo aparelho do motorista e o passageiro receberá uma confirmação por celular. Neste caso, é necessário que os dois aparelhos estejam próximos.

Também haverá mudanças no recurso de selfie do motorista. Já existe essa ferramenta, mas a verificação em tempo real será mais ampla. Alguns movimentos como piscar os olhos, sorrir e movimentar a cabeça para os lados serão solicitados. O objetivo é verificar se o motorista é aquele cadastrado no aplicativo.

Outra ferramenta é a possibilidade de checagem de rota. Ao identificar uma parada longa ou não prevista na rota, a empresa irá enviar uma mensagem ao motorista e ao passageiro. Após checagem, a empresa pode direcioná-los para ferramentas de segurança que podem ajudá-los a obter o apoio necessário.

Além disso, o usuário poderá denunciar um problema ainda durante o trajeto. Após o término da viagem, receberá contato da Uber.

A empresa também afirma que haverá a integração do botão 'Ligar para a Polícia' com forças policiais com compartilhamento automático da localização em algumas regiões.

"No México, estamos trabalhando com autoridades policiais para que os serviços de emergência recebam as informações sobre o carro e localização em tempo real de uma viagem, sempre que alguém apertar o botão 'Ligar para a Polícia'. Podemos expandir a ação para outros países", afirmou Lourdes McLoughlin, diretora responsável pela área de Relacionamento com as Autoridades Policiais na América Latina.

O serviço de aplicativo promete ainda investir R$ 5 milhões nos próximos três anos em ações de violência contra a mulher.

Atualmente, o Uber conta com mais de quatro milhões de motoristas parceiros e aproximadamente 104 milhões de passageiros cadastrados em todo o mundo.

As medidas de segurança foram anunciadas nesta quarta-feira, 6, na capital paulista, durante o primeiro evento da empresa sobre o tema na América Latina.