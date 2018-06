Uberaba tem série de ataques a ônibus na madrugada

Uberaba, no Triângulo Mineiro, teve uma madrugada violenta nesta terça-feira, 1, com o registro de cinco ataques a ônibus. Quatro foram apedrejados em diferentes bairros e, no caso mais grave, um coletivo que estava estacionado na casa de um ex-policial foi incendiado.

Ele diz ter ouvido quando desconhecidos disseram que queimariam tudo e que também iam "matar polícia".

Os ataques são investigados e a principal suspeita é de que tenham ligação com a morte de um ex-presidiário ocorrida na sexta, 28. Ele morreu baleado por um tenente da Polícia Militar que alegou que o

disparo foi acidental após o suspeito tentar lhe tomar a arma. Já pessoas próximas alegam que o tiro teria sido disparado pelas costas e a distância. A arma foi recolhida e o caso é investigado.

Fogo. No incêndio desta madrugada, o ex-policial que teve a casa atacada conseguiu apagar o fogo do ônibus antes que as chamas avançassem. Ao lado do veículo estava um galão de gasolina e em sua lataria foi pichado: "Assassinos de polícia". No último final de semana outro ônibus foi incendiado e uma viatura policial foi atacada a pedradas no bairro de Lourdes, mas ninguém foi preso.