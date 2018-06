UE quer proibir instalação de sensor em Airbus modelo A330

A Agência de Segurança de Aviação Europeia planeja recomendar uma proibição aos sensores de velocidade instalados no modelo de avião da Airbus que caiu no oceano Atlântico após decolar do Rio de Janeiro com destino a Paris, disse um porta-voz do órgão nesta quinta-feira, 30.

Veja também

Airbus doará até R$ 53 mi para buscar caixas-pretas do voo 447

Leia íntegra da entrevista com o diretor da Air France

Relatório da BEA sobre o acidente (em inglês)

Todas as notícias sobre o Voo 447