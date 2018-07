UERJ inaugura laboratório pioneiro de mamografia A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) inaugura, no fim deste mês, o primeiro Laboratório de Metrologia em Mamografia do Brasil, que fará a manutenção de máquinas de todo o país para evitar erros no diagnóstico de câncer de mama. O laboratório funcionará como uma "oficina" de mamógrafos e seu trabalho será calibrar (e adequar a padrões internacionais) os níveis de radiação emitidos pelas máquinas. O teste tem que ser feito uma vez por ano, e a novidade é que, agora, os cerca de 1.500 centros que possuem mamógrafos no país poderão fazer o conserto no Brasil. A Uerj vai aceitar pedidos de reparos de hospitais privados e públicos, mas os particulares terão que pagar uma taxa para fazer a manutenção. Segundo Carlos Eduardo de Almeida, professor-titular de física médica do Departamento de Biofísica da Uerj, o objetivo é atender ao maior número de demandas e tentar reduzir os erros nos exames. "Quando a máquina não funciona direito, é muito provável que ocorram leituras erradas e diagnósticos falsos. E o pior deles é o falso negativo, porque o câncer não é apontado e fica esquecido." Além de "calibrar" os mamógrafos, o laboratório também vai realizar estudos científicos. Pesquisadores vão avaliar se as doses de radiação emitidas nos exames são corretas e se elas apresentam risco para as mulheres. Há suspeitas, apontadas em estudos científicos, de que pacientes expostos a mamógrafos ou ao tratamento de radioterapia podem desenvolver futuros tumores. "Esse laboratório vai funcionar não só como prestador de serviço, mas vai especializar-se em pesquisas na área", afirma Almeida, que também vai coordenar o laboratório. O laboratório foi implantado com o patrocínio da Agência Internacional de Energia Atômica, que investiu US$ 150 mil no projeto. Apesar de ser inaugurado no fim deste mês, o laboratório só começa a calibrar mamógrafos no início do ano que vem.