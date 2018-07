UFC adia para janeiro início do vestibular O vestibular da Universidade Federal do Ceará (UFC), que começaria neste domingo, foi adiado para os meses de janeiro e fevereiro, por causa da greve dos professores federais, parados desde 22 de agosto. A decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) foi consensual. Inicialmente, o vestibular da UFC estava previsto para 7 de outubro. Foi adiado para 11 de novembro e agora para o próximo ano. Os testes de aptidão para os cursos de Estilismo em Moda e Arquitetura e Urbanismo, que aconteceriam no domingo, foram remarcados para 5 de janeiro. Há 500 candidatos inscritos para ambos. Os 36 mil vestibulandos, que disputam as 3.500 vagas, fazem a primeira etapa do vestibular nos dias 13 e 20 de janeiro. A segunda está marcada para 3 e 4 de fevereiro.