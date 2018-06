UFRJ consegue reaver na justiça prédio do Canecão

Uma decisão da 3ª Vara Federal do Rio devolveu à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) o prédio do Canecão, uma das casas de shows mais conhecidas do país, localizada no bairro do Botafogo, na zona sul do Rio.

A reintegração de posse foi executada na noite de segunda-feira, 10, por policiais federais, que fecharam a bilheteria e lacraram a entrada do prédio. A briga na Justiça vinha se arrastando há 39 anos, desde a década de 70, quando a UFRJ entrou na Justiça para reaver o prédio que havia cedido a uma cervejaria, cuja casa de shows começou a ganhar notoriedade em todo o País.

Em uma entrevista coletiva, o prefeito do campus da UFRJ, Hélio de Matos, afirmou que a casa de shows não será fechada. "A ideia da Universidade é chamar todos os artistas para um evento aqui dentro e assim retomar o espaço; um grande espaço cultural da cidade do Rio e que UFRJ pretende manter aberto", disse Matos.